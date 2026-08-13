Україна може не вивезти 9 млн тонн зерна: під загрозою до 2,8 млрд доларів виручки

У серпні-жовтні Україна може не поставити на зовнішні ринки близько 9 млн тонн аграрної продукції через обмежені експортні можливості. Це може призвести до затримки валютної виручки на суму від 1,9 до 2,8 млрд доларів.

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Україна ризикує недоекспортувати близько 9 млн тонн агропродукції у серпні-жовтні.

Найбільший дефіцит поставок очікується у жовтні – понад 3 млн тонн.

Основна частина невивезеної продукції припадатиме на пшеницю та кукурудзу.

Обсяг відкладеної валютної виручки оцінюють у 1,9-2,8 млрд доларів.

Альтернативні логістичні маршрути поки не здатні повністю замінити морський експорт.

Тривале збереження обмежень може перетворити тимчасові затримки на прямі економічні втрати.

За оцінками експертів, найбільші труднощі виникнуть у період активного виходу нового врожаю на ринок. Дефіцит експортних потужностей може сягнути близько 2,9 млн тонн у серпні, 2,8 млн тонн – у вересні та 3,3 млн тонн – у жовтні.

Чому виникла проблема

Головною причиною називають обмежені можливості альтернативних маршрутів експорту.

Дунайські порти залежать від рівня води та осадки суден, залізничні перевезення – від пропускної спроможності прикордонних переходів і перевантажувальної інфраструктури, а автомобільна логістика залишається занадто дорогою для таких обсягів вантажів.

В УКАБ зазначають, що саме серпень-жовтень традиційно є одним із найактивніших періодів для експорту нового врожаю, тому навантаження на логістичну систему суттєво зростає.

Яку продукцію можуть не вивезти

Найбільша частка невивезених обсягів припадатиме на зернові культури, насамперед пшеницю та кукурудзу.

Частину олійних культур можна буде швидше переорієнтувати на західний кордон, однак цього недостатньо для компенсації загального дефіциту транспортних можливостей.

Скільки валютної виручки ризикує втратити Україна

За стриманим ціновим сценарієм відкладена валютна виручка у серпні-жовтні може становити близько 1,9 млрд доларів.

Якщо експортні ціни залишатимуться вищими, обсяг недоотриманих надходжень може зрости майже до 2,8 млрд доларів.

Аналітики наголошують, що ці кошти не обов’язково будуть втрачені остаточно, адже частину продукції можна буде експортувати пізніше. Водночас навіть кількамісячна затримка означає для аграріїв додаткові витрати на зберігання, накопичення запасів, тиск на внутрішні ціни та погіршення ліквідності підприємств.

Фото: географія експорту пшениці з України у 1 півріччі 2026 (Інфографіка РБК-Україна)

Наслідки для світового ринку

Скорочення поставок приблизно на 9 млн тонн означатиме тимчасове зменшення пропозиції аграрної продукції з Чорноморського регіону.

У результаті іншим країнам доведеться частково заміщувати українські обсяги, що може посилити конкуренцію за доступне зерно та підтримати світові ціни.

В УКАБ вважають, що ключовим фактором залишатиметься тривалість логістичних обмежень. Якщо альтернативні маршрути швидко наростять пропускну спроможність, значна частина експорту буде лише відкладена. Якщо ж проблеми збережуться довше, відкладена виручка може перетворитися на прямі економічні втрати для агросектору.