Україна може відновити експорт попри блокаду морського коридору, - Сибіга

Україна активно шукає способи для відновлення експорту на тлі блокади морського коридору з боку Росії. Союзники Києва вже допомагають.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

"Ми вже звернулися до наших союзників і партнерів, щоб вони допомогли деблокувати наш морський експорт шляхом посилення тиску на Москву. Адже, атакуючи цивільні судна, Росія також вбиває членів екіпажів, які переважно є іноземцями", - наголосив Сибіга.

Він звернув увагу на те, що Росія фактично поширює свій терор далеко за межі Чорного моря, атакуючи цивільні судна.

Глава МЗС не приховує, що для економіки України це величезний виклик і справді серйозна проблема.

Саме тому президент України Володимир Зеленський доручив негайно активізувати програму "Коридори солідарності" Європейського Союзу.

"Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами - Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Обговорюємо, яким чином розширити інфраструктуру і створити необхідні умови, щоб допомогти Україні транспортувати зерно на треті ринки", - підтвердив Сибіга.

За його словами, йдеться саме про транзит територією цих країн, як це було організовано у 2022 році наземними коридорами. Там, де це можливо, також планують задіяти порти цих держав.

Головна мета наразі - забезпечити доставку української продукції до місця призначення.

"Тому робимо все можливе, щоб це відбулося і були створені необхідні умови для експорту української продукції", - запевнив глава МЗС.

На цьому тлі Сибіга нагадав, що саме через повномасшабне вторгнення РФ в Україну світовий продовольчий індекс цін зріс на 25%.