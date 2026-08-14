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Українські фермери опинились на межі банкрутства через атаки РФ на морські порти, - Reuters

01:35 14.08.2026 Пт
2 хв
Через блокаду Україна може втратити близько 2,5 млрд доларів
aimg Юлія Маловічко
Українські фермери опинились на межі банкрутства через атаки РФ на морські порти, - Reuters Фото: експорт зерна впав на 75% (Getty Images)
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Російські атаки майже зупинили експорт аграрної продукції з українських чорноморських портів. У перші два тижні серпня експорт зерна впав на 75% у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У липні та на початку серпня Росія здійснила понад 70 атак на портову інфраструктуру України та 62 удари по суднах, повідомила українська портова адміністрація.

Через накопичення зерна внутрішні ціни в Україні впали. За оцінками аналітиків, за нинішніх цін фермери можуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, тоді як за іншими зерновими не зможуть покрити виробничі витрати.

Це створює ризики для наступної посівної, оскільки аграрії втрачають кошти на закупівлю пального, виплату зарплат і підготовку до посіву озимих культур.

Reuters нагадує - Україна очікує цього року врожай зернових на рівні близько 60 млн тонн. Водночас дефіцит потужностей для зберігання зерна може становити 11 млн тонн.

За оцінкою НБУ, через блокаду Україна може втратити близько 2,5 млрд доларів валютної виручки до кінця року. Всеукраїнська аграрна рада оцінює збитки фермерів від подорожчання логістики приблизно у 3 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що Україна активно шукає способи для відновлення експорту на тлі блокади морського коридору з боку Росії.

РБК-Україна також писало, чому саме зараз Росія масовано атакує порти України.

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