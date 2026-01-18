Україна хоче підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки: FT дізналося терміни

Україна розраховує, що після Всесвітнього економічного саміту в Давосі зможе підписати зі США рамковий документ про гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, посол України в США Ольга Стефанишина анонсувала, що вже наступного тижня Київ і Вашингтон мають намір підписати ключовий документ про економічне процвітання нашої країни. Підписання відбудеться в Давосі (йдеться про угоду про реконструкцію України на 800 млрд доларів).
Водночас FT зазначає, що узгодження гарантій безпеки виявилося складнішим процесом, але Київ розраховує на підписання і цієї угоди вже після Давоса.
"Укладення окремої угоди про гарантії безпеки виявилося складнішим завданням, але два українських джерела повідомили, що сподіваються узгодити загальні "умови", які буде підписано у Вашингтоні незабаром після Давоса", - написало видання.
Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Він підкреслив, що наступним етапом стане фіналізація угоди на найвищому рівні.
Уже 13 січня президент повідомив, що Україна продовжує працювати зі США над гарантіями безпеки та відновленням, зазначивши, що найближчим часом можуть бути підписання.
"Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб найближчим часом були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", - заявив Зеленський.
Також він розповів нещодавно, що відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планує отримати безпосередньо на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Зазначимо, що Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. За даними ЗМІ, Британія і Франція розглядають варіант направити в нашу країну до 15 тисяч військових, якщо буде укладено мирну угоду.
При цьому Financial Times писало, що в Давосі союзники Києва по G7 зустрінуться з Трампом, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України. Як пояснили джерела, без США ніякого відправлення військ не буде.