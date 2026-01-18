Україна хоче підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки: FT дізналося терміни

Як пише видання, посол України в США Ольга Стефанишина анонсувала, що вже наступного тижня Київ і Вашингтон мають намір підписати ключовий документ про економічне процвітання нашої країни. Підписання відбудеться в Давосі (йдеться про угоду про реконструкцію України на 800 млрд доларів).

Водночас FT зазначає, що узгодження гарантій безпеки виявилося складнішим процесом, але Київ розраховує на підписання і цієї угоди вже після Давоса.

"Укладення окремої угоди про гарантії безпеки виявилося складнішим завданням, але два українських джерела повідомили, що сподіваються узгодити загальні "умови", які буде підписано у Вашингтоні незабаром після Давоса", - написало видання.