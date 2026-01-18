Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности: FT узнало сроки

Как пишет издание, посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ об экономическом процветании нашей страны. Подписание состоится в Давосе (речь о сделке про реконструкции Украины на 800 млрд долларов).

В то же время FT отмечает, что согласование гарантий безопасности оказалось более сложным процессом, но Киев рассчитывает на подписание и этой сделки уже после Давоса.

"Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей, но два украинских источника сообщили, что надеются согласовать общие "условия", которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса", - написало издание.