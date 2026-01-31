Україна готується до перемовин наступного тижня, чекаємо деталі від США, - Зеленський

Переговори в Абу-Дабі та необхідність особистої зустрічі з Путіним

Нагадаємо, минулого тижня, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Перед переговорами Зеленський повідомив, що ключовим буде територіальне питання, в першу чергу Донбас.

При цьому президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна про енергетичне перемир'я і не бити по Україні протягом тижня.

Пізніше Зеленський підтвердив, що на переговорах в Абу-Дабі обговорювалося питання енергетичного перемир'я, яке, до речі, останні кілька днів дійсно дотримується.

Також було анонсовано, що завтра, 1 лютого, має відбутися другий раунд переговорів. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, на них нібито не буде спецпредставників Трампа, що означає, що Україна і РФ проведуть двосторонню зустріч.

При цьому Володимир Зеленський попередив, що вона може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол, що в свою чергу вплине на дату.

Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав днями, що без зустрічі з Путіним вирішити питання територій буде неможливо.