Украина готовится к переговорам на следующей неделе, ждем детали от США, - Зеленский

Переговоры в Абу-Даби и необходимость личной встречи с Путиным

Напомним, на прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Перед переговорами Зеленский сообщил, что ключевым будет территориальный вопрос, в первую очередь Донбасс.

При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина об энергетическом перемирии и не бить по Украине в течение недели.

Позже Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждался вопрос энергетического перемирия, которое, кстати, последние несколько дней действительно соблюдается.

Также было анонсировано, что завтра, 1 февраля, должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них якобы не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.

При этом Владимир Зеленский предупредил, что она может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.

Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал на днях, что без встречи с Путиным решить вопрос территорий будет невозможно.