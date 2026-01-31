ua en ru
Україна готується до перемовин наступного тижня, чекаємо деталі від США, - Зеленський

Субота 31 січня 2026 20:57
UA EN RU
Україна готується до перемовин наступного тижня, чекаємо деталі від США, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на подальші переговори наступного тижня і чекає конкретику від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Він поінформував, що секретар РНБО Рустем Умєров доповідав сьогодні протягом всього дня. Зокрема, Україна постійно спілкується з американською стороною та очікує деталі щодо подальших переговорів.

"Очікуємо від них конкретику щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємося до них", - сказав Зеленський.

Переговори в Абу-Дабі та необхідність особистої зустрічі з Путіним

Нагадаємо, минулого тижня, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Перед переговорами Зеленський повідомив, що ключовим буде територіальне питання, в першу чергу Донбас.

При цьому президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна про енергетичне перемир'я і не бити по Україні протягом тижня.

Пізніше Зеленський підтвердив, що на переговорах в Абу-Дабі обговорювалося питання енергетичного перемир'я, яке, до речі, останні кілька днів дійсно дотримується.

Також було анонсовано, що завтра, 1 лютого, має відбутися другий раунд переговорів. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, на них нібито не буде спецпредставників Трампа, що означає, що Україна і РФ проведуть двосторонню зустріч.

При цьому Володимир Зеленський попередив, що вона може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол, що в свою чергу вплине на дату.

Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав днями, що без зустрічі з Путіним вирішити питання територій буде неможливо.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
