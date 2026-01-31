ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина готовится к переговорам на следующей неделе, ждем детали от США, - Зеленский

Суббота 31 января 2026 20:57
UA EN RU
Украина готовится к переговорам на следующей неделе, ждем детали от США, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшие переговоры на следующей неделе и ждет конкретику от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Он проинформировал, что секретарь СНБО Рустем Умеров докладывал сегодня в течение всего дня. В частности, Украина постоянно общается с американской стороной и ожидает детали относительно дальнейших переговоров.

"Ожидаем от них конкретику относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним", - сказал Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби и необходимость личной встречи с Путиным

Напомним, на прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Перед переговорами Зеленский сообщил, что ключевым будет территориальный вопрос, в первую очередь Донбасс.

При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина об энергетическом перемирии и не бить по Украине в течение недели.

Позже Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждался вопрос энергетического перемирия, которое, кстати, последние несколько дней действительно соблюдается.

Также было анонсировано, что завтра, 1 февраля, должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них якобы не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.

При этом Владимир Зеленский предупредил, что она может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.

Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал на днях, что без встречи с Путиным решить вопрос территорий будет невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве