Україна врахує інтереси Угорщини щодо нацменшин, - Качка

Він зазначив, що цього тижня формується угорський уряд, і додав, що в України є вікно можливостей для того, щоб всі зрозуміли, що відкриття першого кластеру є на користь угорській позиції щодо захисту національної меншини.

"Є відповідна бенчмарка щодо поваги до національних меншин в вимогах до держав-членів Європейського Союзу. Є План дій, який ми склали разом з цією дорожньою картою, і відбуваються заходи щодо національних меншин. Вони повністю враховують всі інтереси Угорщини", - сказав Качка.

Віце-прем'єр-міністр зауважив, що з цієї причини є велике сподівання, що з формуванням угорського уряду почнеться робота.

"Є багато дат в календарі, коли можуть бути прийняті потрібні рішення. І тому ми справді вважаємо, що і на рівні COREPER, тобто на рівні постійних представників держав-членів Європейського Союзу відбудеться невідкладне схвалення всіх шести кластерів", - заявив він.

Качка висловив сподівання, що це можна зробити 26 травня, та зауважив, що "не велика проблема", якщо технічно це станеться 16 червня.

"Але для того, щоб ми тримали політичну спільність і солідарність, дуже важливо, власне, прийняти ці рішення з боку Європейського Союзу і потім спільно до завершення головування Кіпра в Європейському Союзі", - підкреслив він.

Позиція Угорщини щодо України

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявив про необхідність розширення прав угорської меншини на Закарпатті. Він наголосив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС лише за умови виконання вимог щодо прав угорської громади.

Згідно з повідомленням ЗМІ, це питання обговорювалось під час зустрічі угорського прем’єра з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Мадяр фактично підтримав перелік із 11 вимог, який уряд Віктора Орбана передав Києву ще у 2024 році. Значна частина цих пунктів стосується мовних прав угорської меншини та можливості навчання угорською мовою.