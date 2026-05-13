Украина учтет интересы Венгрии по нацменьшинствам, - Качка

Он отметил, что на этой неделе формируется венгерское правительство, и добавил, что у Украины есть окно возможностей для того, чтобы все поняли, что открытие первого кластера является в пользу венгерской позиции по защите национального меньшинства.

"Есть соответствующая бенчмарка по уважению к национальным меньшинствам в требованиях к государствам-членам Европейского Союза. Есть План действий, который мы составили вместе с этой дорожной картой, и происходят мероприятия по национальным меньшинствам. Они полностью учитывают все интересы Венгрии", - сказал Качка.

Вице-премьер-министр отметил, что по этой причине есть большая надежда, что с формированием венгерского правительства начнется работа.

"Есть много дат в календаре, когда могут быть приняты нужные решения. И поэтому мы действительно считаем, что и на уровне COREPER, то есть на уровне постоянных представителей государств-членов Европейского Союза состоится безотлагательное одобрение всех шести кластеров", - заявил он.

Качка выразил надежду, что это можно сделать 26 мая, и отметил, что "не большая проблема", если технически это произойдет 16 июня.

"Но для того, чтобы мы держали политическую общность и солидарность, очень важно, собственно, принять эти решения со стороны Европейского Союза и затем совместно до завершения председательства Кипра в Европейском Союзе", - подчеркнул он.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Он подчеркнул, что его страна поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС только при условии выполнения требований касательно прав венгерской общины.

Согласно сообщению СМИ, этот вопрос обсуждался во время встречи венгерского премьера с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Мадьяр фактически поддержал перечень из 11 требований, который правительство Виктора Орбана передало Киеву еще в 2024 году. Значительная часть этих пунктов касается языковых прав венгерского меньшинства и возможности обучения на венгерском языке.