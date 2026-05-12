Україна сподівається на старт переговорів щодо вступу в ЄС до кінця травня

14:10 12.05.2026 Вт
2 хв
Київ не просто "сподівається" а активно працює над цим
aimg Валерій Ульяненко
Україна сподівається на старт переговорів щодо вступу в ЄС до кінця травня Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Україна сподівається на повноцінний початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу 26 травня.

Про це 12 травня заявив глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка та власне дипломатичне джерело.

Йозвяк заявив, що Сибіга повідомив міністрам закордонних справ, що сподівається на те, що переговори про вступ України та Молдови в ЄС розпочнуться повноцінно 26 травня з відкриттям першого кластера політичних розділів та інших кластерів "найближчим часом".

Йозвяк написав, що це, швидше за все, відбудеться в середині червня.

Поінформоване дипломатичне джерело РБК-Україна підтвердило цю інформацію. Воно зауважило, що Україна не просто "сподівається" на початок переговорів, а активно над цим працює.

Нагадаємо, напередодні Сибіга вирушив до Брюсселя для участі в засіданні Ради ЄС, переговорів із керівництвом НАТО та засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Вступ України в ЄС

Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо різко змінив свою позицію щодо вступу України в ЄС. Тепер він підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Український лідер обговорив євроінтеграцію з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Водночас у Брюсселі наголосили на важливості виконання всіх необхідних умов для повноправного членства України. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед Києвом.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
