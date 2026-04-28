Мадяр захотів зустрічі із Зеленським і поскаржився на права угорців в Україні

19:53 28.04.2026 Вт
2 хв
Майбутній прем'єр запропонував потенційне місце для зустрічі з президентом України
aimg Іван Носальський
Мадяр захотів зустрічі із Зеленським і поскаржився на права угорців в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський та майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр (колаж РБК-Україна)

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським уже на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Мадяра.

Зустріч із Зеленським

За словами лідера партії "Тиса", він зустрівся з мером Берегового Золтаном Баб'яком. Вони обговорювали права українських угорців і жахи війни.

"Ми погодилися, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті, вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. Виходячи з цього, я маю намір ініціювати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня - символічно в переважно угорському Береговому", - зазначив Мадяр.

Права угорців

Він закликав Україну "скасувати обмеження прав, що діють уже понад десять років", щоб угорці Закарпаття "повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та освітні права".

Майбутній прем'єр вважає, що такий крок посприяв би поверненню на батьківщину якомога більшої кількості закарпатських угорців після завершення війни.

"Якщо нам вдасться врегулювати ці питання, ми безумовно зможемо відкрити нову сторінку в українсько-угорських двосторонніх відносинах", - додав Мадяр.

На його думку, вища освіта в Україні все ще "залишається одномовною", оскільки випускні іспити проводяться українською мовою, а в інших офіційних сферах використання мови "істотних змін також не відбулося".

Також він додав, що "обмеження зберігаються і у сфері суспільного життя та культури: заходи та ЗМІ угорською мовою можуть функціонувати, але в межах квот, реєстраційних та формальних вимог".

Україна готує переговори з Мадяром

Нагадаємо, 13 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Будапешту вже передали сигнали про можливість зустрічі між Петером Мадяром і президентом Володимиром Зеленським.

Глава МЗС підкреслював, що Україна готова впровадити найвищі стандарти ЄС у питанні національних меншин.

Володимир Зеленський Угорщина Закарпаття Петер Мадяр
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
