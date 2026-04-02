Україна готова зробити свій внесок у розблокування Ормузької протоки, - Сибіга

Бойовий досвід України у протидії морським блокадам може бути корисним для захисту судноплавства в Ормузькій протоці через дії Ірану.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.
Під час міжнародної зустрічі щодо відновлення свободи судноплавства глава МЗС наголосив, що іранський терор не є абстракцією для українців, які щодня стикаються з атаками дронів Shahed.
Сибіга провів пряму паралель між блокадою Чорного моря росіянами та нинішньою ситуацією в Ормузькій протоці.
За його словами, терористичні режими обмінюються досвідом, а Іран перетворює енергію на зброю так само, як РФ намагалася вчинити з продовольством.
"Те, що Іран робить сьогодні в Ормузькій протоці, Росія робила вчора в Чорному морі. Проблема в тому, що Іран вивчив помилки Росії та зробив із них висновки", - підкреслив міністр.
Україна вже направила фахівців до країн Близького Сходу для зміцнення безпекового співробітництва. Сибіга нагадав, що ЗСУ вдалося прорвати російську блокаду завдяки морським дронам і рішучій стратегії.
"Більше не існує ізольованих регіональних конфліктів. Бойовий досвід України цінний для Близького Сходу. Глобальна безпека є взаємопов’язаною", — зауважив очільник МЗС.
Він додав, що Україна готова робити свій внесок у захист свободи судноплавства та працювати з партнерами, щоб покласти край блокаді.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Близькому Сході вже працює понад 200 українських військових експертів. Вони допомагають партнерам збивати іранські дрони-камікадзе, ділячись унікальним бойовим досвідом.
За даними глави держави, до України за захистом від безпілотників уже звернулися 11 країн. Наразі українські команди фахівців розгорнуті у п’яти державах регіону, а США офіційно звернулися до Києва за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході.
Також Україна веде переговори щодо укладання серйозних оборонних угод із країнами регіону та запропонувала Сполученим Штатам формат співпраці "drone deal", який передбачає обмін технологіями та практичним досвідом протидії БПЛА.