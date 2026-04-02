Україна готова зробити свій внесок у розблокування Ормузької протоки, - Сибіга

Зв'язок між агресією РФ та діями Ірану

Під час міжнародної зустрічі щодо відновлення свободи судноплавства глава МЗС наголосив, що іранський терор не є абстракцією для українців, які щодня стикаються з атаками дронів Shahed.

Сибіга провів пряму паралель між блокадою Чорного моря росіянами та нинішньою ситуацією в Ормузькій протоці.

За його словами, терористичні режими обмінюються досвідом, а Іран перетворює енергію на зброю так само, як РФ намагалася вчинити з продовольством.

"Те, що Іран робить сьогодні в Ормузькій протоці, Росія робила вчора в Чорному морі. Проблема в тому, що Іран вивчив помилки Росії та зробив із них висновки", - підкреслив міністр.

Досвід України та глобальна безпека

Україна вже направила фахівців до країн Близького Сходу для зміцнення безпекового співробітництва. Сибіга нагадав, що ЗСУ вдалося прорвати російську блокаду завдяки морським дронам і рішучій стратегії.

"Більше не існує ізольованих регіональних конфліктів. Бойовий досвід України цінний для Близького Сходу. Глобальна безпека є взаємопов’язаною", — зауважив очільник МЗС.

Він додав, що Україна готова робити свій внесок у захист свободи судноплавства та працювати з партнерами, щоб покласти край блокаді.