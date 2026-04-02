Украина готова внести свой вклад в разблокирование Ормузского пролива, - Сибига

Связь между агрессией РФ и действиями Ирана

Во время международной встречи по восстановлению свободы судоходства глава МИД подчеркнул, что иранский террор не является абстракцией для украинцев, которые ежедневно сталкиваются с атаками дронов Shahed.

Сибига провел прямую параллель между блокадой Черного моря россиянами и нынешней ситуацией в Ормузском проливе.

По его словам, террористические режимы обмениваются опытом, а Иран превращает энергию в оружие так же, как РФ пыталась поступить с продовольствием.

"То, что Иран делает сегодня в Ормузском проливе, Россия делала вчера в Черном море. Проблема в том, что Иран изучил ошибки России и сделал из них выводы", - подчеркнул министр.

Опыт Украины и глобальная безопасность

Украина уже направила специалистов в страны Ближнего Востока для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Сибига напомнил, что ВСУ удалось прорвать российскую блокаду благодаря морским дронам и решительной стратегии.

"Больше не существует изолированных региональных конфликтов. Боевой опыт Украины ценен для Ближнего Востока. Глобальная безопасность является взаимосвязанной", - отметил глава МИД.

Он добавил, что Украина готова вносить свой вклад в защиту свободы судоходства и работать с партнерами, чтобы положить конец блокаде.