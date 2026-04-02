Украина готова внести свой вклад в разблокирование Ормузского пролива, - Сибига

Боевой опыт Украины в противодействии морским блокадам может быть полезным для защиты судоходства в Ормузском проливе из-за действий Ирана.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Во время международной встречи по восстановлению свободы судоходства глава МИД подчеркнул, что иранский террор не является абстракцией для украинцев, которые ежедневно сталкиваются с атаками дронов Shahed.
Сибига провел прямую параллель между блокадой Черного моря россиянами и нынешней ситуацией в Ормузском проливе.
По его словам, террористические режимы обмениваются опытом, а Иран превращает энергию в оружие так же, как РФ пыталась поступить с продовольствием.
"То, что Иран делает сегодня в Ормузском проливе, Россия делала вчера в Черном море. Проблема в том, что Иран изучил ошибки России и сделал из них выводы", - подчеркнул министр.
Украина уже направила специалистов в страны Ближнего Востока для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Сибига напомнил, что ВСУ удалось прорвать российскую блокаду благодаря морским дронам и решительной стратегии.
"Больше не существует изолированных региональных конфликтов. Боевой опыт Украины ценен для Ближнего Востока. Глобальная безопасность является взаимосвязанной", - отметил глава МИД.
Он добавил, что Украина готова вносить свой вклад в защиту свободы судоходства и работать с партнерами, чтобы положить конец блокаде.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Ближнем Востоке уже работает более 200 украинских военных экспертов. Они помогают партнерам сбивать иранские дроны-камикадзе, делясь уникальным боевым опытом.
По данным главы государства, в Украину за защитой от беспилотников уже обратились 11 стран. Сейчас украинские команды специалистов развернуты в пяти государствах региона, а США официально обратились в Киев за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке.
Также Украина ведет переговоры о заключении серьезных оборонных соглашений со странами региона и предложила Соединенным Штатам формат сотрудничества "drone deal", который предусматривает обмен технологиями и практическим опытом противодействия БПЛА.