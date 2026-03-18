11 країн звернулися до України за захистом від дронів: Київ очікує 4 кроки у відповідь

Понад 200 українських військових фахівців уже працюють у країнах Близького Сходу - захищають партнерів від іранських дронів. В обмін Київ очікує конкретних кроків від них.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив на брифінгу.

Як Україна допомагає партнерам на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід уже направлено 201 українського військового фахівця.

За словами Тихого, вони працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті - допомагають захищати партнерів, зокрема США, від іранських "Шахедів". Ще 34 бійці готові до відправлення.

Чому саме Україна?

За словами Тихого, жодна інша держава у світі не має такого комплексного досвіду протидії іранським дронам.

Йдеться не лише про перехоплювачі. Це ціла система:

радари та командні пункти;

програмне забезпечення для ефективного перехоплення;

фахівці з реальним бойовим досвідом..

"На днях міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що 11 країн за ці тижні звернулися із запитами про таку підтримку до України", - сказав Тихий. Частина з них уже подякувала за практичну допомогу.

Що Київ очікує натомість

Речник МЗС окреслив чотири напрями, за якими Україна розраховує на взаємність від країн Близького Сходу:

Посилення політичної підтримки України.

Підтримка санкційної політики щодо Росії та Ірану.

Розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони.

Участь у відновленні України та інвестиційних проєктах.

"Очевидно, що захист неба і цивільної інфраструктури - це спільний виклик, і Україна виступає взаємовигідним партнером в цій сфері", - підсумував речник.