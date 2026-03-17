ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Понад 200 українців допомагають країнам Близького Сходу збивати "Шахеди", - Зеленський

19:34 17.03.2026 Вт
2 хв
Українські військові експерти працюють в трьох країнах і зараз прямують до четертої
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Станом на зараз на Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт, ще 34 готові до розгортання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Британії.

Читайте також: В Ірані назвали Україну "законною метою" через допомогу Ізраїлю дронами

Зеленський наголосив, що йдеться про військових експертів, які знають, як захищатися від безпілотників типу "Шахед".

"Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта. Ми працюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб іранський терор проти своїх сусідів мав успіх", - сказано в заяві українського президента.

Допомога України на Близькому Сході

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

За його словами, Вашингтон звернувся до Києва з проханням про допомогу 5 березня, а українська команда вирушила вже наступного дня.

При цьому президент США Дональд Трамп каже, що йому не потрібна допомога на Близькому Сході, заявивши, що Зеленський є "останньою людиною", від якої потрібна допомога.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що США зацікавили українські дрони-перехоплювачі для використання під час операцій на Близькому Сході. Причина полягає в їхній невисокій ціні - більшість таких безпілотників коштує лише кілька тисяч доларів або навіть менше.

Крім того, ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито направив в Україну запит про проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Запит надійшов на тлі великого досвіду України в перехопленні іранських дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
