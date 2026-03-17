Понад 200 українців допомагають країнам Близького Сходу збивати "Шахеди", - Зеленський

Станом на зараз на Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт, ще 34 готові до розгортання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Британії.

Зеленський наголосив, що йдеться про військових експертів, які знають, як захищатися від безпілотників типу "Шахед".

"Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта. Ми працюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб іранський терор проти своїх сусідів мав успіх", - сказано в заяві українського президента.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

За його словами, Вашингтон звернувся до Києва з проханням про допомогу 5 березня, а українська команда вирушила вже наступного дня.

При цьому президент США Дональд Трамп каже, що йому не потрібна допомога на Близькому Сході, заявивши, що Зеленський є "останньою людиною", від якої потрібна допомога.