Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський

"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - наголосив президент.

Глава держави додав, що "нормальні люди, які поважають життя", говорять про припинення вогню і закінчення війни назавжди, а не на кілька днів.

"Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції Росії, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми пам'ятаємо за 3 дні, що обіцяли і що вони не змогли зробити", - зазначив Зеленський.

Коли відзначають Великдень у 2026 році

Дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.

Через використання різних календарних систем дати православних і католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.

Водночас у неділю, 12 квітня, Світле Христове Воскресіння відзначатимуть православні віряни.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна тимчасово припинити обстріли української енергетики через сильні морози.

Запропоноване "енергетичне перемир'я" мало тривати один тиждень. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погодилася припинити удари тільки до 1 лютого.

"Енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого росіяни завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення.

У відповідь Зеленський наголосив, що Росія порушила так зване "енергетичне перемир'я" і дочекалася для атаки найхолодніших днів цієї зими.