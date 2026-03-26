Буданов: на Великдень може бути великий обмін полоненими з Росією

Україна і Росія на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. Українська влада вже працює над цим.

Як передає РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив на заході, присвяченому річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За словами Буданова, робота над поверненням українських воїнів із російського полону триває щодня.

"Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін", - сказав керівник ОП.

Він підкреслив, що для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.

Коли відзначають Великдень у 2026 році

Нагадаємо, дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.

Через використання різних календарних систем дати православних і католиків часто не збігаються.

У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.

Водночас у неділю, 12 квітня, Світле Христове Воскресіння відзначатимуть православні віряни.