Буданов: на Великдень може бути великий обмін полоненими з Росією

20:30 26.03.2026 Чт
2 хв
Керівник ОП наголосив, що для такого обміну буде зроблено все можливе
aimg Іван Носальський
Буданов: на Великдень може бути великий обмін полоненими з Росією Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна і Росія на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. Українська влада вже працює над цим.

Як передає РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив на заході, присвяченому річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За словами Буданова, робота над поверненням українських воїнів із російського полону триває щодня.

"Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін", - сказав керівник ОП.

Він підкреслив, що для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.

Коли відзначають Великдень у 2026 році

Нагадаємо, дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.

Через використання різних календарних систем дати православних і католиків часто не збігаються.

У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.

Водночас у неділю, 12 квітня, Світле Христове Воскресіння відзначатимуть православні віряни.

Обміни полоненими

Варто зауважити, що Україна нещодавно провела кілька обмінів військовополоненими з Росією.

Зокрема, 5 і 6 березня відбулися два етапи обміну військовополоненими. Під час першого етапу додому вдалося повернути 200 українських воїнів, а під час другого - ще 300.

Деякі воїни перебували в російському полоні з 2022 року.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, загалом від початку великої війни вдалося звільнити з російського полону 8669 українців.

Російська Федерація Кирило Буданов Пасха Обмін полоненими Війна в Україні
