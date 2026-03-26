Буданов: на Великдень може бути великий обмін полоненими з Росією
Україна і Росія на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. Українська влада вже працює над цим.
Як передає РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив на заході, присвяченому річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За словами Буданова, робота над поверненням українських воїнів із російського полону триває щодня.
"Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін", - сказав керівник ОП.
Він підкреслив, що для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.
Коли відзначають Великдень у 2026 році
Нагадаємо, дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.
Через використання різних календарних систем дати православних і католиків часто не збігаються.
У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.
Водночас у неділю, 12 квітня, Світле Христове Воскресіння відзначатимуть православні віряни.
Обміни полоненими
Варто зауважити, що Україна нещодавно провела кілька обмінів військовополоненими з Росією.
Зокрема, 5 і 6 березня відбулися два етапи обміну військовополоненими. Під час першого етапу додому вдалося повернути 200 українських воїнів, а під час другого - ще 300.
Деякі воїни перебували в російському полоні з 2022 року.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, загалом від початку великої війни вдалося звільнити з російського полону 8669 українців.