Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасхальные праздники. Он также рассказал, сможет ли РФ укрепить свои позиции во время этой паузы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в комментарии журналистам.
"Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что "нормальные люди, которые уважают жизнь", говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней.
"Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления за такие 2-3 дня, укрепления позиции России, за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить. Мы помним за 3 дня, что обещали и что они не смогли сделать", - отметил Зеленский.
Дата празднования Пасхи является переходной и ежегодно рассчитывается по специальной методике (пасхалии), учитывающей день весеннего равноденствия и первое полнолуние после него.
Из-за использования разных календарных систем даты православных и католиков часто не совпадают. В 2026 году римо-католики и большинство протестантских общин будут отмечать Светлое Христово Воскресение 5 апреля.
В то же время в воскресенье, 12 апреля, Светлое Христово Воскресение будут отмечать православные верующие.
Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина временно прекратить обстрелы украинской энергетики из-за сильных морозов.
Предложенное "энергетическое перемирие" должно было длиться одну неделю. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.
"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля россияне нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления.
В ответ Зеленский отметил, что Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы.
РБК-Украина ранее писало, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина и РФ на Пасху могут провести большой обмен военнопленными. По его словам, для осуществления такого обмена будет сделано все, что нужно.
Отметим, накануне Пасхи в 2025 году российский диктатор объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться чуть больше суток, но полностью бои не прекращались.
По словам Владимира Зеленского, за время действия прошлогоднего "пасхального перемирия" Россия нарушила его 2935 раз.