"Перемир'я" завершилося: Зеленський розповів про подальшу реакцію ЗСУ на атаки РФ

Російські військові не дотримувалися цілковитого припинення вогню. Сили оборони будуть дзеркально відповідати на подальші обстріли й атаки росіян.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", - додав президент.

Зеленський додав, що неділі, 20 квітня, "Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами".

"Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", - повідомив глава держави.

Найбільше обстрілів і штурмових дій спостерігалося на Покровському напрямку, а також у Курській області.

Згідно з доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на північ 21 квітня, за останню добу російська армія порушила великоднє перемир'я 2935 разів.

Великоднє "перемир'я" РФ

У суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я на 30 годин. Припинення вогню мало тривати з 18:00 суботи 19 квітня до півночі з неділі на понеділок 21 квітня.

За період чинності перемир'я, на всій території України жодного разу не оголошували повітряну тривогу. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 неділі, 20 квітня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Президент Зеленський запропонував продовжити перемир'я щонайменше на 30 днів. Кремль не відреагував на цю пропозицію.

Тим часом припинення вогню у повітрі завершилося. О 00:43 було оголошено повітряну тривогу в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу пусків керованих авіабомб у прикордонні, а також проліт розвідувальних дронів у Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.