Україна готова навчати Європу збивати дрони: Ігнат назвав можливі міста
Україна готова поділитися з європейськими партнерами своїм досвідом, як ефективно збивати російські дрони. Навчання може проходити, наприклад, у Львові чи Кракові.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
Ігнат прокоментував інформацію про те, що до Польщі залетіли російські "Гербери" нібито без бойової частини, й по них відпрацювала польська авіація.
"Якими ракетами (збивали - ред.) - це їхні справа. Не мають вони стільки досвіду як Україна. "Гербери" - непроста ціль, особливо для винищувачів. Бачили нещодавно ще випадок зальоту у повітряний простір Румунії того ж "Шахеда", чи "Гербери" - це вже визначає румунська сторона. Але понад 40 хвилин два винищувачі не могли нічого вдіяти. Намагалися, але втратили чимало часу", - сказав він.
За словами Ігната, Україна готова надати своїх фахівців для навчання європейських союзників збивати дрони й неважливо, де це буде, наприклад, у Львові чи Кракові.
Він додав, що на території України під час повітряних атак РФ застосовують різні засоби, залежно від обставин - мобільні вогневі групи, авіацію, дрони-перехоплювачі, радіоелектронну боротьбу.
Кожне застосування залежить від певної ситуації, операцією керує командувач Повітряних сил ЗСУ, за кожну ділянку відповідає конкретна людина. Й все працює, як єдиний механізм, який передбачає раціональне залучання тих чи інших засобів, залежно від обставин.
Як підкреслив представник Повітряних сил ЗСУ, наразі видно, яку еволюцію пройшли Сили оборони:
"Ми досягли цих результатів. Цей досвід нам дістався гіркою ціною - ми втрачали багато наших захисників, цивільних людей. Багато втрачено техніки, зруйновані будинки, підприємства. Цей досвід здобувався кров’ю. Тому партнери мають унікальну можливість побачити, зрозуміти, пройти ці навчання. Звісно, що були й помилки у якійсь роботі - неможливо врахувати все, коли противник атакує новітніми засобами. Треба пробувати, застосовувати інноваційні засоби", - зазначив Ігнат.
Україна навчатиме польських військових збивати дрони
Нагадаємо, після атаки російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів.
У Міноборони Польщі повідомляли, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців відбудуться на території Польщі. Зараз сторони узгоджують формат і напрями співпраці.
Днями міністр закордонних справ України розповів, що 18 вересня до України прибуде делегація військових з Польщі. Вони навчатимуться в українських захисників збивати російські дрони.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова поділитися своїм досвідом збиття ворожих дронів з НАТО та зробити внесок у спільну оборону.