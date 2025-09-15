Украина готова обучать Европу сбивать дроны: Игнат назвал возможные города
Украина готова поделиться с европейскими партнерами своим опытом, как эффективно сбивать российские дроны. Обучение может проходить, например, во Львове или Кракове.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Игнат прокомментировал информацию о том, что в Польшу залетели российские "Герберы" якобы без боевой части, и по ним отработала польская авиация.
"Какими ракетами (сбивали - ред.) - это их дело. Не имеют они столько опыта как Украина. "Герберы" - непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы" - это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать. Пытались, но потеряли немало времени", - сказал он.
По словам Игната, Украина готова предоставить своих специалистов для обучения европейских союзников сбивать дроны и неважно, где это будет, например, во Львове или Кракове.
Он добавил, что на территории Украины во время воздушных атак РФ применяют различные средства, в зависимости от обстоятельств - мобильные огневые группы, авиацию, дроны-перехватчики, радиоэлектронную борьбу.
Каждое применение зависит от определенной ситуации, операцией руководит командующий Воздушных сил ВСУ, за каждый участок отвечает конкретный человек. И все работает, как единый механизм, который предусматривает рациональное привлечение тех или иных средств, в зависимости от обстоятельств.
Как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ, сейчас видно, какую эволюцию прошли Силы обороны:
"Мы достигли этих результатов. Этот опыт нам достался горькой ценой - мы теряли много наших защитников, гражданских людей. Много потеряно техники, разрушены дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, были и ошибки в какой-то работе - невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства", - отметил Игнат.
Украина будет обучать польских военных сбивать дроны
Напомним, после атаки российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов.
В Минобороны Польши сообщали, что запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.
На днях министр иностранных дел Украины рассказал, что 18 сентября в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поделиться своим опытом сбивания вражеских дронов с НАТО и сделать вклад в общую оборону.