Украина готова обучать Европу сбивать дроны: Игнат назвал возможные города

Украина готова поделиться с европейскими партнерами своим опытом, как эффективно сбивать российские дроны. Обучение может проходить, например, во Львове или Кракове.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Игнат прокомментировал информацию о том, что в Польшу залетели российские "Герберы" якобы без боевой части, и по ним отработала польская авиация.

"Какими ракетами (сбивали - ред.) - это их дело. Не имеют они столько опыта как Украина. "Герберы" - непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы" - это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать. Пытались, но потеряли немало времени", - сказал он.

По словам Игната, Украина готова предоставить своих специалистов для обучения европейских союзников сбивать дроны и неважно, где это будет, например, во Львове или Кракове.

Он добавил, что на территории Украины во время воздушных атак РФ применяют различные средства, в зависимости от обстоятельств - мобильные огневые группы, авиацию, дроны-перехватчики, радиоэлектронную борьбу.

Каждое применение зависит от определенной ситуации, операцией руководит командующий Воздушных сил ВСУ, за каждый участок отвечает конкретный человек. И все работает, как единый механизм, который предусматривает рациональное привлечение тех или иных средств, в зависимости от обстоятельств.

Как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ, сейчас видно, какую эволюцию прошли Силы обороны:

"Мы достигли этих результатов. Этот опыт нам достался горькой ценой - мы теряли много наших защитников, гражданских людей. Много потеряно техники, разрушены дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, были и ошибки в какой-то работе - невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства", - отметил Игнат.