Зеленський пропонує Європі нову програму по БпЛА: ракета за мільйон не може збивати дрони
Україна пропонує союзникам долучитись до нової програми фінансування, виробництва та розробки дронів-перехоплювачів проти ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом.
"Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам – нашим сусідам і сусідам Росії – спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів", - зазначив Зеленський.
За його словами, завдяки виробництву під час війни Україна стала лідером в цьому напрямку.
"До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали, ми відкриті до цієї співпраці", - додав президент України.
Глава держави також підкреслив, що ніхто в світі не має стальки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, або навіть 100 тисяч доларів.
Допомога Польщі
"Ми запропонували нашу допомогу (Польщі - ред.), тому що Patriot Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть, і нікому не допоможуть. "е суто зброя проти балістичних ракет передусім. Головний виробник цих ракет, США, сьогодні випускають 50-60 ракет на місяць", - зазначив Зеленський.
На думку глави держави, коли росіяни запускають 500-800 дронів на день, зрозуміло, що Patriot не проти дронів. У Patriot ракета коштує 2-3 млн доларів, а "Шахед", або "Герань" - до 100 тисяч доларів. Тому використовувати такі системи, як Patriot - не вихід.
"Ми відкриті і готові допомоги, і (президент США - ред.) Дональд Трамп сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен", - додав Зеленський.
Він також зазначив, що зв'язав їх з міністром оборони України Денисом Шмигалем, головнокомандуючим ЗСУ Олександром Сирським. Сирський, своєю чергою, вже перебуває на зв'язку з командуванням Польщі, далі залишаються вже технічні кроки.
Україна розвиває дрони-перехоплювачі
Нагадаємо, що останніми місяцями Україна активно розвиває дрони-перехоплювачі, які повинні стати надійним і відносно доступним захистом проти ворожих ударних безпілотників.
Так, за словами Зеленського, під час масованої атаки на Україну в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.
Також повідомлялось, що Британія спільно з Україною розроблятиме та випускатиме передове військове обладнання, зокрема і дрони-перехоплювачі. Першим спільним проектом стане новий перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS.
Його масове виробництво розпочнеться у Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.