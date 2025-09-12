Україна готова ділитися досвідом з НАТО та зробити внесок у спільну оборону, - Зеленський

Україна готова поділитися своїм досвідом збиття ворожих дронів з НАТО та зробити внесок у спільну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Також обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому, за його словами, потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки.

Як розповів Зеленський сьогодні він зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, щоб подякувати за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Україна навчатиме польських військових збивати дрони

Нагадаємо, після атаки російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів.

У Міноборони Польщі повідомляли, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців відбудуться на території Польщі. Зараз сторони узгоджують формат і напрями співпраці.

Сьогодні міністр закордонних справ України розповів, що 18 вересня до України прибуде делегація військових з Польщі. Вони навчатимуться в українських захисників збивати російські дрони.

НАТО запускає операцію "Східний вартовий"

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

За його словами, місія, яка розпочнеться сьогодні ввечері, включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.

Союзники, включаючи Данію, Францію, Велику Британію та Німеччину, вже взяли на себе зобов'язання щодо участі в місії, інші також планують приєднатися.

Однак операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО.