Міноборони Польщі пояснило, де відбудуться тренінги зі збиття дронів
Заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців відбудуться на території Польщі. Зараз сторони узгоджують формат і напрями співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі.
Міністерство оборони Польщі повідомило, що через численні запитання щодо майбутніх тренінгів із використання дронів та співпраці з українськими фахівцями нині тривають переговори між експертами обох країн.
Йдеться про розширення взаємодії у сфері дронових і протидронових систем.
"Усі ці заходи мають відбутися на території Польщі", - зазначили в Міноборони Польщі.
Зауважимо, що раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що представники польської армії поїдуть до України, де вчитимуться збивати дрони.
Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував тісну співпрацю з Україною в питанні протидронових систем.
Він назвав українські системи найкращими для створення максимально ефективного протидронового щита, оскільки вони перевірені на полі бою.
"Ми вже домовилися в найближчі години про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною, - заявив Туск.
Польща хоче співпрацювати з Україною
Нагадаємо, після масованого нальоту російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів. Президент також порівняв заліт російських дронів у Польщу з незаконною анексією Криму.