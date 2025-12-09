ua en ru
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні

Вівторок 09 грудня 2025 05:51
UA EN RU
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп вкотре похизувався, що заробляє на війні в Україні гроші за допомогою програми PURL. Він також згадав свого попередника Джо Байдена, який, на його думку. надто витрачавсь на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Джо Байден дав їм (українцям – ред.) 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку "Джавеліни"… але Обама дав ковдри",- почав Трамп свою відповідь на запитання, чи продовжуватиме його адміністрація участь у переговорах з урегулювання в Україні.

За його словами, ситуація є "чудовою", але існує одна проблема - багато людей гине і він хоче, щоб це припинилось.

Трамп також заявив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч військових – "переважно українські солдати та російські солдати".

Водночас президент США нагадав, що Вашингтон продає свої озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а НАТО передає його Україні.

"Я думаю, вони могли б передавати його й іншим, але здебільшого передають його Україні. І вони працюють з Україною над умовами розподілу озброєння, ракет тощо. Але ми не витрачаємо гроші, ми витрачаємо час на гуманні цілі", - зазначив Трамп у контексті своєї промови щодо припинення загибелі людей.

Як відомо, більшість країн-членів НАТО купує у Штатів зброю для України за механізмом PURL. Нещодавно Австрія та Нова Зеландія приєдналися до цієї програми.

НАТО Дональд Трамп Зброя з США Війна в Україні
