ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, - Сибіга

П'ятниця 12 вересня 2025 17:20
UA EN RU
Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 18 вересня, до України прибуде делегація військових з Польщі. Вони навчатимуться в українських захисників збивати російські дрони.

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

"Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно, про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам.

"Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наш досвід, на жаль, війна має і цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід, це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку", - підкреслив міністр.

Сибіга додав, що партнери це розуміють і "ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору".

Україна навчатиме польських військових збивати дрони

Нагадаємо, після атаки російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів.

У Міноборони Польщі повідомляли, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців відбудуться на території Польщі. Зараз сторони узгоджують формат і напрями співпраці.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Польща ППО Андрій Сибіга Війна в Україні Дрони
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії