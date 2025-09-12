Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, - Сибіга
У четвер, 18 вересня, до України прибуде делегація військових з Польщі. Вони навчатимуться в українських захисників збивати російські дрони.
Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.
"Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно, про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими", - сказав Сибіга.
Він зазначив, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам.
"Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наш досвід, на жаль, війна має і цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід, це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку", - підкреслив міністр.
Сибіга додав, що партнери це розуміють і "ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору".
Україна навчатиме польських військових збивати дрони
Нагадаємо, після атаки російських дронів на східні регіони Польщі 10 вересня, міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України у зв'язку з ескалацією війни та напруженості ситуації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для співпраці для збиття всіх видів дронів.
У Міноборони Польщі повідомляли, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців відбудуться на території Польщі. Зараз сторони узгоджують формат і напрями співпраці.