Летіли "Кинджали", "Іскандери" і не тільки: ППО збила понад 450 ракет та дронів

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну 22 ракетами різних типів та 460 ударними дронами. Силам ППО вдалося перехопити 14 ракет та понад 430 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:00 українська ППО змогла збити або подавити 452 повітряні ціл і, серед них:

Як проінформували військові, з вечора російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні безпілотники та ракети повітряного, морського та наземного базування.

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія двічі завдала масованих ударів по столиці. Близько першої години ночі Київ атакували десятками крилатих ракет "Калібр", запущених із моря, а також балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними "Кинджалами", випущеними з МіГ-31К.

Вранці ворог повторив атаку, знову застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети "Іскандер-К".

Після двох хвиль ударів у столиці загинули шестеро людей, понад десять отримали поранення. Двоє загинули внаслідок нічної атаки, ще четверо - під час ранкового обстрілу.

Також сьогодні вночі під ударом російських безпілотників перебувала й Одеська область. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, є поранені.