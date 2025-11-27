ua en ru
Украина готова. Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий ударов РФ по энергетике

Киев, Четверг 27 ноября 2025 17:29
Украина готова. Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий ударов РФ по энергетике Фото: Виталий Зайченко, глава "Укрэнерго" (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Худший сценарий российских атак на энергообъекты - это блэкаут. Но украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.

Он уточнил, что речь об инженерной защите, противовоздушной обороне. Также были отработан порядок действий персонала, чтобы предотвратить потерю устойчивости энергосистему превентивно - это приоритетная цель.

Также, по словам главы "Укрэнерго", в Украине отключений света стало меньше, поскольку темпы восстановления энергообъектов достаточно высоки. При этом у энергетиков есть необходимое резервное оборудование, которое предоставили партнеры.

Удары России по энергетике

Напомним, Россия фактически каждую неделю проводит массированные удары по энергетическим объектам Украины. Для этого враг использует как различные ракеты, так и ударные беспилотники.

В частности, россияне провели массированный удар по Украине в ночь на 25 ноября. Тогда враг использовал 14 ракет и более 430 беспилотников.

В Министерстве энергетики рассказали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли ключевые элементы энергетической системы.

Российская Федерация Укрэнерго Электроэнергия Война в Украине Отключение света Блэкаут
