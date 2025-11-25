ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни знову масовано атакують об'єкти енергетики, - Міненерго

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 03:36
Росіяни знову масовано атакують об'єкти енергетики, - Міненерго Фото: електрики (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 25 листопада Росія провела масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України, що потребуватиме оперативного оцінювання збитків і підготовки до відновлювальних робіт надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго в мережі Telegam.

У ніч на 25 листопада фіксується комбінована атака на ключові елементи енергетичної системи країни. Обстріли торкнулися кількох районів, створюючи загрозу стабільній роботі об'єктів.

Дії енергетиків

Фахівці Міненерго розпочнуть оцінювання наслідків і проведення відновлювальних робіт одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Основним завданням є мінімізація перебоїв в енергопостачанні та забезпечення безпеки персоналу.

Рекомендації для громадян

Міненерго звертається до жителів зберігати спокій, суворо дотримуватися заходів безпеки та стежити за офіційними оновленнями щодо ситуації.

Контекст загроз

Атаки на енергетику вже неодноразово використовувалися противником як засіб дестабілізації. У зв'язку з цим українські служби продовжують цілодобове спостереження за об'єктами інфраструктури та готові до швидкого реагування.

Що відомо про атаку на Україну в ніч на 25 листопада

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку, після чого в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна столична влада.

Нагадуємо, що в Україні на вівторок, 25 листопада, заплановані планові вимкнення електроенергії для побутових і промислових споживачів. Згідно з даними "Укренерго", у більшості регіонів діятимуть графіки з обсягом відключень від 0,5 до 2,5 черг. Можливо, ситуація зміниться на тлі нічного обстрілу.

Зазначимо, що ДТЕК опублікував графіки відключень електрики для Києва, однак варто враховувати, що ситуація може змінитися після нічного обстрілу.

Війна в Україні Міненерго
