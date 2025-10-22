ua en ru
Україна готова до дипломатії з РФ, але не за умов виходу із свої територій, - Зеленський

Україна, Середа 22 жовтня 2025 17:44
Україна готова до дипломатії з РФ, але не за умов виходу із свої територій, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна готова до переговорів з Росією, але не збирається заради цього виходити зі своїх територій. Потрібно більше тиску на Кремль, щоб змусити його піти на переговори.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує припинення вогню, про що вже говорила. Але, по-перше, не за умови виходу зі своїх територій - подарунків агресору не буде, - а по-друге, спочатку потрібні гарантії безпеки, про що була розмова з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми підтримуємо питання припинення вогню, ми готові до переходу до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою територію. Це не про кілометри, це про наших людей та ідентичність, це наша територіальна цілісність", - пояснив президент.

Також Зеленський заявив, що Україна не бачить жодної дипломатичної готовності Росії йти на реальні переговори. Все, що робить Кремль - намагається своїми дзвінками відкласти реально важливі рішення США та Європи.

"Як то запровадження санкцій або передачу/продаж "Томагавків" Україні. Таким чином вони просто відкладають безумовні рішення, які є елементом тиску на Росію", - резюмував президент.

Нагадаємо, трохи раніше Зеленський заявив, що Україна готова почати мирні переговори з Росією за умови, що відправною точкою буде лінія фронту. Але Москва не хоче діалогу - Кремль торгується, вислизує та намагається "зіскочити" з теми миру.

Тим часом головний "миротворець", президент США Дональд Трамп, попри усі невдачі на полі примирення Києва та Москви, з невідомої причини вважає, що йому вдасться врегулювати війну Росії проти України й мир "наближається".

