США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News

Американські та російські чиновники могли призупинити підготовку до саміту в Будапешті за участю президента Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента NBC News Гаррета Хааке в соцмережі X .

Він уточнив, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим учора, 20 жовтня, була "продуктивною". Але, на думку Трампа, обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальше просування у підготовці зустрічі.

Неназваний високопоставлений представник Білого дому розповів Хааке, що планування зустрічі США і Росії на рівні лідерів у Будапешті "призупинено".

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про нову зустріч у Будапешті під час телефонної розмови, яка відбулася 16 жовтня.

Трамп тоді зазначав, що цього тижня має відбутися зустріч високопосадовців США та Росії. Делегації мають очолити держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Але вже сьогодні, 21 жовтня, Financial Times із посиланням на неназваного німецького чиновника написало, що зустріч Рубіо і Лаврова має відбутися 30 жовтня, тобто на тиждень пізніше, ніж планувалося раніше.

До слова, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп закликав Україну і РФ зупинити бойові дії на лінії фронту.

Зі свого боку Лавров відкинув таку ідею і наголосив, що перемир'я не буде без вирішення надуманих "першопричин конфлікту".