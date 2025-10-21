ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News

Вашингтон, Вівторок 21 жовтня 2025 18:24
UA EN RU
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські та російські чиновники могли призупинити підготовку до саміту в Будапешті за участю президента Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента NBC News Гаррета Хааке в соцмережі X.

Неназваний високопоставлений представник Білого дому розповів Хааке, що планування зустрічі США і Росії на рівні лідерів у Будапешті "призупинено".

Він уточнив, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим учора, 20 жовтня, була "продуктивною". Але, на думку Трампа, обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальше просування у підготовці зустрічі.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про нову зустріч у Будапешті під час телефонної розмови, яка відбулася 16 жовтня.

Трамп тоді зазначав, що цього тижня має відбутися зустріч високопосадовців США та Росії. Делегації мають очолити держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Але вже сьогодні, 21 жовтня, Financial Times із посиланням на неназваного німецького чиновника написало, що зустріч Рубіо і Лаврова має відбутися 30 жовтня, тобто на тиждень пізніше, ніж планувалося раніше.

До слова, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп закликав Україну і РФ зупинити бойові дії на лінії фронту.

Зі свого боку Лавров відкинув таку ідею і наголосив, що перемир'я не буде без вирішення надуманих "першопричин конфлікту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію