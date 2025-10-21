ua en ru
Трамп натякнув, що завершення війни РФ проти України наближається

Вашингтон, Вівторок 21 жовтня 2025 20:53
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому вдасться врегулювати війну Росії проти України і мир "наближається".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера на ланчі в Білому домі.

Трамп заявив, що йому буде важко перевершити 1-го президента США Джорджа Вашингтона і 16-го президента США Авраама Лінкольна.

"Але ми спробуємо, правда? Гей, вони не врегулювали вісім воєн, дев'ята на підході, гаразд? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, вірите чи ні", - додав він.

Очевидно, що під восьмою війною Трамп має на увазі ситуацію в Секторі Газа, а під дев'ятою - російську повномасштабну агресію проти України.

Трамп намагається завершити війну в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня провів окремі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі із Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня, американський лідер наголосив, що настав час завершувати війну по поточній лінії фронту.

Таку позицію підтримав і Зеленський. Голова української держави наголошував, що Україна не буде обмінювати свої території.

Водночас Bloomberg із посиланням на джерела написало, що Україна спільно із союзниками в Європі готує план завершення війни з Росією по лінії фронту. Він складається з 12 пунктів.

Очікується, що цього тижня європейські чиновники відвідають США, щоб представити такий план американським офіційним особам. Ініціатива, зокрема, передбачає створення мирної комісії, яку повинен буде очолити Трамп.

США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
