Лінія фронту може бути початком дипломатії, але Росія намагається зіскочити, - Зеленський

Україна готова почати мирні переговори з Росією за умови, що відправною точкою буде лінія фронту. Але Москва не хоче діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що позиції України та партнерів щодо дипломатії збігаються. Зокрема, Україна знову висловила готовність до завершення війни.

Питання досягнення миру порушувалося на зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися, що саме так спробують організувати діалог - на лінії, яка є зараз.

"Лінія фронту може стати початком дипломатії. Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, щойно питання далекобійності для України "стало трохи далі", Росія майже автоматично стала менш зацікавленою в дипломатії.

"Це сигнал, що саме це питання - питання далекобійності - дає, можливо, незамінний ключ до миру", - вважає Зеленський.