ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина готова к дипломатии с РФ, но не при условиях выхода из своих территорий, - Зеленский

Украина, Среда 22 октября 2025 17:44
UA EN RU
Украина готова к дипломатии с РФ, но не при условиях выхода из своих территорий, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина готова к переговорам с Россией, но не собирается ради этого выходить со своих территорий. Нужно больше давления на Кремль, чтобы заставить его пойти на переговоры.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает прекращение огня, о чем уже говорила. Но, во-первых, не при условии выхода со своих территорий - подарков агрессору не будет, - а во-вторых, сначала нужны гарантии безопасности, о чем был разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем вопрос прекращения огня, мы готовы к переходу к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою территорию. Это не о километрах, это о наших людях и идентичности, это наша территориальная целостность", - пояснил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина не видит никакой дипломатической готовности России идти на реальные переговоры. Все, что делает Кремль - пытается своими звонками отложить реально важные решения США и Европы.

"Как то введение санкций или передачу/продажу "Томагавков" Украине. Таким образом они просто откладывают безусловные решения, которые являются элементом давления на Россию", - резюмировал президент.

Напомним, чуть ранее Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией при условии, что отправной точкой будет линия фронта. Но Москва не хочет диалога - Кремль торгуется, ускользает и пытается "соскочить" с темы мира.

Между тем главный "миротворец", президент США Дональд Трамп, несмотря на все неудачи на поле примирения Киева и Москвы, по неизвестной причине считает, что ему удастся урегулировать войну России против Украины и мир "приближается".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Мирные переговоры
Новости
Украина намерена закупить 120-150 новейших шведских истребителей Gripen E: детали сделки
Украина намерена закупить 120-150 новейших шведских истребителей Gripen E: детали сделки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию