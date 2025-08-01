Україна в єврокубках: з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся"
Відразу три представники України - "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" - продовжують боротьбу на європейській арені. Команди вже вийшли до третіх кваліфікаційних раундів своїх турнірів, і тепер стало відомо, з ким їм доведеться змагатися за вихід у плейоф.
Про розклад єврокубкових матчів українських команд повідомляє РБК-Україна.
"Динамо" - на шляху до Ліги чемпіонів
Київський клуб упевнено пройшов мальтійський "Хамрун Спартанс", здобувши перемоги з однаковим рахунком 3:0 у двох матчах. Підсумковий рахунок протистояння - 6:0 на користь "біло-синіх".
У третьому раунді Ліги чемпіонів команда Олександра Шовковського зустрінеться з чемпіоном Кіпру - "Пафосом". Це буде перша офіційна зустріч між цими командами.
Матчі третього кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудуться 5–6 та 12 серпня.
У разі перемоги "Динамо" вийде до плейоф раунду Ліги чемпіонів. Поразка ж означатиме перехід до плейоф Ліги Європи.
Навіть у разі невдачі там, кияни гарантовано виступатимуть у груповому етапі Ліги конференцій. Тож євросезон для столичного клубу триватиме за будь-якого сценарію.
"Шахтар" готується до наступної зустрічі
"Гірники" двічі здолали турецький "Бешикташ" - 4:2 у Стамбулі та 2:0 у Кракові, де проходив номінально домашній поєдинок донеччан. Загальний рахунок протистояння – 6:2.
У наступному етапі Ліги Європи на донецький клуб чекає зустріч з грецьким "Панатінаїкосом", який вилетів з Ліги чемпіонів після поразки від шотландського "Рейнджерс" із рахунком 1:3 за сумою двох матчів.
Поєдинки між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом" заплановані на 7 і 14 серпня - саме тоді вирішиться, хто продовжить боротьбу за груповий етап Ліги Європи.
"Полісся" творить історію
Житомирський клуб вперше в історії пробився до наступного раунду єврокубків.
Після невдачі у першому матчі проти андоррської "Санта-Коломи", "Полісся" зуміло взяти впевнений реванш у грі-відповіді та виграти двоматчеву дуель.
Команда Руслана Ротаня пройшла до третього раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з угорським "Пакшем", який за сумою двох матчів вибив зі змагань словенський "Марибор".
Матчі третього кваліфікаційного етапу відбудуться 7 та 14 серпня. Саме ці дати стануть вирішальними для житомирського клубу в боротьбі за історичний вихід до раунду плейоф Ліги конференцій.
Наступні матчі українських клубів у єврокубках:
- ЛЧ: "Динамо" – переможець пари "Пафос"/"Маккабі" - 5/6 та 12 серпня
- ЛЄ: "Шахтар" – "Панатінаїкос" - 7 та 14 серпня
- ЛК: "Полісся" – "Паш" - 7 та 14 серпня
Раніше стало відомо, що "Олександрія" стала першим українським клубом, який завершив свій шлях у єврокубковому сезоні 2025/26. Команда поступилася сербському "Партизану" за підсумками двох матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
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