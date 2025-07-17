"Шахтар" та інший український клуб несподівано змінили стадіони в єврокубках: оновлений список домашніх арен

Наступного тижня, слідом за "Шахтарем", старт у єврокубках візьмуть "Динамо", "Олександрія" та "Полісся". У списку стадіонів для номінально домашніх матчів вітчизняних клубів сталися певні зміни.

Чому "Полісся" відмовилось від Кошице

Першим про зміну арени повідомило житомирське "Полісся". Найближчий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій команда, замість Кошице, проведе в іншому словацькому місті – Пряшеві.

Справа в тому, що місцевий клуб "Кошице" отримав право виступати в єврокубках замість дискваліфікованого "ДАК 1904". Тож, арена, де мало грати "Полісся" несподівано виявилася зайнятою.

Новим місцем проведення стане стадіон "Тартан" у Пряшеві, який вміщує 6 500 глядачів. Ця арена нещодавно приймала матчі молодіжного Євро-2025, зокрема й один з чвертьфіналів турніру.

Стадіон "Тартан" у Пряшеві (фото: ФК "Полісся")

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). Після першого матчу андоррці мають комфортну перевагу – 4:1.

Перша зустріч стане номінально домашньою для житомирців та відбудеться 24 липня. Матч-відповідь команди проведуть за тиждень, 31 липня.

"Шахтар" перебрався ближче до України

Слідом за "Поліссям", домашню арену змінив і "Шахтар".

Поєдинок першого раунду кваліфікації Ліги Європи "гірники" провели в словенській Любляні, де розгромно перемогли фінський "Ільвес" (6:0). Спочатку передбачалось, що саме в Любляні володар Кубка України відіграє всі кваліфікаційні матчі євротурнірів.

Проте 17 липня стало відомо, що новою "домівкою" "Шахтаря" в Європі стане польський Краків. Український клуб досягнув домовленості з місцевою "Віслою" щодо проведення ігор Міському стадіоні імені Генрика Реймана (33 326 глядацьких місць).

Міський стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (фото: ФК "Шахтар")

Якщо підопічні Арди Турана пройдуть фінського суперника, саме в Кракові вони зіграють номінально домашній матч у другому раунді кваліфікації ЛЄ проти турецького "Бешикташа". Це буде гра-відповідь, яка намічена на 31 липня.

У разі невдачі "гірники" зіграють в другому раунді Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. І тоді вони першу гру проведуть вдома – 24 липня.

Номінально домашні арени українських команд у єврокубках

"Динамо" (кваліфікація Ліги чемпіонів) – "Арена Люблін" (Польща)

Найближчий матч: 29 липня проти "Хамрун Спартанс" (Мальта)

"Шахтар" (кваліфікація Ліги Європи або Ліги конференцій) – Міський стадіон імені Генрика Реймана (Краків, Польща)

Найближчий матч: 24 липня проти нідерландського АЗ (якщо гратимуть у ЛК) або 31 липня – проти турецького "Бешикташа" (ЛЄ).

"Олександрія" (Ліга конференцій) – "ГКС Катовіце" (Польща)

Найближчий матч: 24 липня проти переможеного у парі кваліфікації ЛЄ – АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія). У першій грі вдома перемогли кіпріоти (1:0)

"Полісся" (Ліга конференцій) – "Тартан" (Пряшів, Словаччина)

Найближчий матч: 24 липня проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). У першій грі "Санта-Колома" виграла в гостях (4:1).