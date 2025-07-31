Стало відомо, з ким зіграє "Динамо" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" вже знає свого наступного опонента у кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору команда Олександра Шовковського зустрінеться з чемпіоном Кіпру - "Пафосом".

Кіпрський клуб здобув право зіграти проти українців після перемоги над "Маккабі" Тель-Авів за підсумками двох матчів.

У першій зустрічі на Кіпрі команди розійшлися миром (1:1). Матч-відповідь проходив на нейтральному полі в сербському місті Бачка-Топола через безпекову ситуацію в Ізраїлі. У цьому поєдинку "Пафос" здобув мінімальну перемогу - 1:0.

Як пройшла гра

Вирішальний гол на 40-й хвилині забив 24-річний нападник з Бразилії Жажа, якому асистував Бруну.

Цікаво, що в першому таймі ізраїльська команда була змушена використати трьох голкіперів.

Основний воротар Йоав Герафі травмувався вже на старті, його змінив Офек Меліка, який невдовзі отримав червону картку. На заміну вийшов третій голкіпер Рой Міпшаті, котрий і пропустив єдиний м’яч.

Таким чином "Пафос" переміг із загальним рахунком 2:1 та пройшов до наступного етапу кваліфікації ЛЧ. Цей результат став історичним, адже кіпрський клуб дебютує на цій стадії, адже лише минулого сезону вперше став чемпіоном країни.

Що далі

Перший матч між "Динамо" та "Пафосом" відбудеться 5 або 6 серпня, а гра-відповідь запланована на 12 серпня. Це буде перша офіційна зустріч між цими командами.

Нагадаємо, що "Динамо" упевнено стартувало в турнірі, двічі розгромивши "Хамрун Спартанс" із Мальти з однаковим рахунком 3:0.

Завдяки цим перемогам кияни вже забезпечили собі участь в єврокубковій осені, мінімум у груповому етапі Ліги конференцій.