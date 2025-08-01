Украина в еврокубках: с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье"
Сразу три представителя Украины - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - продолжают борьбу на европейской арене. Команды уже вышли в третьи квалификационные раунды своих турниров, и теперь стало известно, с кем им предстоит сразиться за выход в плей-офф.
О расписании еврокубковых матчей украинских команд сообщает РБК-Украина.
"Динамо" - на пути к Лиге чемпионов
Киевский клуб уверенно прошел мальтийский "Хамрун Спартанс", одержав победы с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах. Итоговый счет противостояния - 6:0 в пользу "бело-синих".
В третьем раунде Лиги чемпионов команда Александра Шовковского встретится с чемпионом Кипра - "Пафосом". Это будет первая официальная встреча между этими командами.
Матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 5-6 и 12 августа.
В случае победы "Динамо" выйдет в плей-офф раунда Лиги чемпионов. Поражение же будет означать переход в плей-офф Лиги Европы.
Даже в случае неудачи там, киевляне гарантированно будут выступать в групповом этапе Лиги конференций. Поэтому евросезон для столичного клуба будет продолжаться при любом сценарии.
"Шахтер" готовится к следующей встрече
"Горняки" дважды одолели турецкий "Бешикташ" - 4:2 в Стамбуле и 2:0 в Кракове, где проходил номинально домашний поединок дончан. Общий счет противостояния - 6:2.
В следующем этапе Лиги Европы донецкий клуб ждет встреча с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов после поражения от шотландского "Рейнджерс" со счетом 1:3 по сумме двух матчей.
Поединки между "Шахтером" и "Панатинаикосом" запланированы на 7 и 14 августа - именно тогда решится, кто продолжит борьбу за групповой этап Лиги Европы.
"Полесье" творит историю
Житомирский клуб впервые в истории пробился в следующий раунд еврокубков.
После неудачи в первом матче против андоррской "Санта-Коломы", "Полесье" сумело взять уверенный реванш в ответной игре и выиграть двухматчевую дуэль.
Команда Руслана Ротаня прошла в третий раунд Лиги конференций, где встретится с венгерским "Пакшем", который по сумме двух матчей выбил из соревнований словенский "Марибор".
Матчи третьего квалификационного этапа состоятся 7 и 14 августа. Именно эти даты станут решающими для житомирского клуба в борьбе за исторический выход в раунд плей-офф Лиги конференций.
Следующие матчи украинских клубов в еврокубках:
- ЛЧ: "Динамо" - победитель пары "Пафос"/"Маккаби" - 5/6 и 12 августа
- ЛЕ: "Шахтер" - "Панатинаикос" - 7 и 14 августа
- ЛК: "Полесье" - "Паш" - 7 и 14 августа
Ранее стало известно, что "Александрия" стала первым украинским клубом, который завершил свой путь в еврокубковом сезоне 2025/26. Команда уступила сербскому "Партизану" по итогам двух матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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