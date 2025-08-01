ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина в еврокубках: с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье"

Пятница 01 августа 2025 08:23
UA EN RU
Украина в еврокубках: с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сразу три представителя Украины - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - продолжают борьбу на европейской арене. Команды уже вышли в третьи квалификационные раунды своих турниров, и теперь стало известно, с кем им предстоит сразиться за выход в плей-офф.

О расписании еврокубковых матчей украинских команд сообщает РБК-Украина.

"Динамо" - на пути к Лиге чемпионов

Киевский клуб уверенно прошел мальтийский "Хамрун Спартанс", одержав победы с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах. Итоговый счет противостояния - 6:0 в пользу "бело-синих".

В третьем раунде Лиги чемпионов команда Александра Шовковского встретится с чемпионом Кипра - "Пафосом". Это будет первая официальная встреча между этими командами.

Матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 5-6 и 12 августа.

В случае победы "Динамо" выйдет в плей-офф раунда Лиги чемпионов. Поражение же будет означать переход в плей-офф Лиги Европы.

Даже в случае неудачи там, киевляне гарантированно будут выступать в групповом этапе Лиги конференций. Поэтому евросезон для столичного клуба будет продолжаться при любом сценарии.

"Шахтер" готовится к следующей встрече

"Горняки" дважды одолели турецкий "Бешикташ" - 4:2 в Стамбуле и 2:0 в Кракове, где проходил номинально домашний поединок дончан. Общий счет противостояния - 6:2.

В следующем этапе Лиги Европы донецкий клуб ждет встреча с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов после поражения от шотландского "Рейнджерс" со счетом 1:3 по сумме двух матчей.

Поединки между "Шахтером" и "Панатинаикосом" запланированы на 7 и 14 августа - именно тогда решится, кто продолжит борьбу за групповой этап Лиги Европы.

"Полесье" творит историю

Житомирский клуб впервые в истории пробился в следующий раунд еврокубков.

После неудачи в первом матче против андоррской "Санта-Коломы", "Полесье" сумело взять уверенный реванш в ответной игре и выиграть двухматчевую дуэль.

Команда Руслана Ротаня прошла в третий раунд Лиги конференций, где встретится с венгерским "Пакшем", который по сумме двух матчей выбил из соревнований словенский "Марибор".

Матчи третьего квалификационного этапа состоятся 7 и 14 августа. Именно эти даты станут решающими для житомирского клуба в борьбе за исторический выход в раунд плей-офф Лиги конференций.

Следующие матчи украинских клубов в еврокубках:

  • ЛЧ: "Динамо" - победитель пары "Пафос"/"Маккаби" - 5/6 и 12 августа
  • ЛЕ: "Шахтер" - "Панатинаикос" - 7 и 14 августа
  • ЛК: "Полесье" - "Паш" - 7 и 14 августа

Ранее стало известно, что "Александрия" стала первым украинским клубом, который завершил свой путь в еврокубковом сезоне 2025/26. Команда уступила сербскому "Партизану" по итогам двух матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Также читайте, почему "Шахтер" и другой украинский клуб неожиданно сменили стадионы в еврокубках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо Лига Европы
Новости
В Киеве из-под завалов достали тела еще 10 погибших, среди них - ребенок 2-х лет
В Киеве из-под завалов достали тела еще 10 погибших, среди них - ребенок 2-х лет
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому