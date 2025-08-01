Украина в еврокубках: с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье"

Сразу три представителя Украины - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - продолжают борьбу на европейской арене. Команды уже вышли в третьи квалификационные раунды своих турниров, и теперь стало известно, с кем им предстоит сразиться за выход в плей-офф.

"Динамо" - на пути к Лиге чемпионов

Киевский клуб уверенно прошел мальтийский "Хамрун Спартанс", одержав победы с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах. Итоговый счет противостояния - 6:0 в пользу "бело-синих".

В третьем раунде Лиги чемпионов команда Александра Шовковского встретится с чемпионом Кипра - "Пафосом". Это будет первая официальная встреча между этими командами.

Матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 5-6 и 12 августа.

В случае победы "Динамо" выйдет в плей-офф раунда Лиги чемпионов. Поражение же будет означать переход в плей-офф Лиги Европы.

Даже в случае неудачи там, киевляне гарантированно будут выступать в групповом этапе Лиги конференций. Поэтому евросезон для столичного клуба будет продолжаться при любом сценарии.

"Шахтер" готовится к следующей встрече

"Горняки" дважды одолели турецкий "Бешикташ" - 4:2 в Стамбуле и 2:0 в Кракове, где проходил номинально домашний поединок дончан. Общий счет противостояния - 6:2.

В следующем этапе Лиги Европы донецкий клуб ждет встреча с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов после поражения от шотландского "Рейнджерс" со счетом 1:3 по сумме двух матчей.

Поединки между "Шахтером" и "Панатинаикосом" запланированы на 7 и 14 августа - именно тогда решится, кто продолжит борьбу за групповой этап Лиги Европы.

"Полесье" творит историю

Житомирский клуб впервые в истории пробился в следующий раунд еврокубков.

После неудачи в первом матче против андоррской "Санта-Коломы", "Полесье" сумело взять уверенный реванш в ответной игре и выиграть двухматчевую дуэль.

Команда Руслана Ротаня прошла в третий раунд Лиги конференций, где встретится с венгерским "Пакшем", который по сумме двух матчей выбил из соревнований словенский "Марибор".

Матчи третьего квалификационного этапа состоятся 7 и 14 августа. Именно эти даты станут решающими для житомирского клуба в борьбе за исторический выход в раунд плей-офф Лиги конференций.

Следующие матчи украинских клубов в еврокубках: