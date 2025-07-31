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"Шахтар" дізнався потенційного суперника в Лізі Європи: з ким зіграють "гірники", якщо пройдуть "Бешикташ"

Афіни, Четвер 31 липня 2025 09:58
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"Шахтар" дізнався потенційного суперника в Лізі Європи: з ким зіграють "гірники", якщо пройдуть "Бешикташ" Фото: Грецький "Панатінаїкос" чекає на "гірників" у ЛЄ (pao.gr)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" дізнався, з ким може зустрітися в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо пройде турецький "Бешикташ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Невдаха з Ліги чемпіонів

За сіткою турніру, переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у третьому раунді Ліги Європи виходить на невдаху в протистоянні "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція) у другому колі ЛЧ. Ним став грецький клуб, який поступився за сумою двох матчів.

Після домашньої перемоги шотландців 2:0, матч-відповідь в Афінах завершився внічию - 1:1. Перший тайм минув без голів, але з перевагою греків за моментами. "Панатінаїкос" завдав 11 ударів (проти 5-ти у суперника) та подав 7 кутових. У другій половині гри на 54-й хвилині рахунок відкрив сербський вінгер господарів Джурічич, однак шотландці швидко відігралися зусиллями француза Гассама.

Остаточний рахунок матчу - 1:1, але за сумою двох поєдинків переміг "Рейнджерс" – 3:1. Тож шотландці продовжать боротьбу в ЛЧ. А "Панатінаїкос" перейшов у Лігу Європи.

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду ЛЄ пройдуть 7 та 14 серпня.

Що буде, якщо "Шахтар" програє

У разі поразки від "Бешикташа", "Шахтар" отримає шанс поборотися за вихід до групового етапу Ліги конференцій. У цьому випадку український клуб зіграє з переможцем пари "Сент-Патрікс" (Ірландія) - "Нимме Калью" (Естонія). Перший матч тут завершився перемогою ірландців - 1:0.

Нагадаємо, що в першому матчі другого раунду кваліфікації ЛЄ, що відбувся в Стамбулі, "гірники" здобули перемогу над "Бешикташем" з рахунком 4:2.

Матч-відповідь запланований на 31 липня, у польському Кракові. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, з ким зіграє "Динамо" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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