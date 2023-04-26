Україна евакуювала з Судану ще 8 громадян, операція продовжується, - Ніколенко

Україна, в співпраці з іншими відомствами, продовжує операцію з порятунку українців. Сьогодні вдалось евакуювати з Судану ще 8 громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

Відзначимо, за отриманням консульської допомоги необхідно звернутись до:

"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина. Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки наших громадян в Судані.", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Тим часом армія Судану заявила, що допоможе з евакуацією іноземних громадян.

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