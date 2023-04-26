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Украина эвакуировала из Судана еще 8 граждан, операция продолжается, - Николенко

Фото: Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, в сотрудничестве с другими ведомствами, продолжает операцию по спасению украинцев. Сегодня удалось эвакуировать из Судана еще 8 граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

В течение 24-26 апреля удалось эвакуировать три группы граждан:

  • 83 украинца, 4 суданца и 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 украинца заявили о желании вернуться домой. Уже сегодня они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.
  • еще пять украинцев удалось сегодня, 26 апреля, вывезти автобусом на территорию Египта, все они в безопасности;
  • еще 3 граждан были эвакуированы в координации с Германией.

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане", - пишет Николенко.

Отметим, за получением консульской помощи необходимо обратиться к:

  • посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: emb_eg@mfa.gov.ua;
  • почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
  • МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан.

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эвакуацияСудан