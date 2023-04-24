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Формуються списки, відпрацьовуються маршрути. МЗС вживає заходи для евакуації з Судану

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Понеділок 24 квітня 2023 14:31
Формуються списки, відпрацьовуються маршрути. МЗС вживає заходи для евакуації з Судану Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ України вживає активні заходи для евакуації наших громадян з Судану. Формуються списки осіб, відпрацьовуються логістичні маршрути й безпекові аспекти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - пише Ніколенко.

Деталі про евакуацію будуть повідомлені пізніше, коли це буде безпечно для наших громадян.

  • посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: emb_eg@mfa.gov.ua;
  • почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;
  • МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Нещодавно в збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Тим часом армія Судану заявила, що допоможе з евакуацією іноземних громадян, оскільки стрілянина та авіаудари лунають по всій столиці.

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