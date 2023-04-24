Формуються списки, відпрацьовуються маршрути. МЗС вживає заходи для евакуації з Судану

Міністерство закордонних справ України вживає активні заходи для евакуації наших громадян з Судану. Формуються списки осіб, відпрацьовуються логістичні маршрути й безпекові аспекти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - пише Ніколенко.

Деталі про евакуацію будуть повідомлені пізніше, коли це буде безпечно для наших громадян.