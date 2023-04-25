Україна провела успішну рятувальну операцію з евакуації громадян із території Судану. Всього було вивезено 138 людей, серед них є іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Вказано, що операція проводилася Головним управлінням розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ.

"Проведено успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму - столиці Судану", - йдеться в повідомленні.

Так, за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

"В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей", - зазначили в ГУР.

На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту.

"Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - додають в ГУР.

Фото: Україна успішно евакуювала із Судану 138 людей, серед них іноземці (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, вчора в МЗС повідомляли, що посольство України в Єгипті та інші відомства вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися у Судані, де розгорнулися бойові дії.

Додамо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Унаслідок чого загинули сотні людей. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків.

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