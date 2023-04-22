Армія Судану погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян

Сьогодні, 22 квітня, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян, оскільки стрілянина та авіаудари лунають по всій столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Армія заявила, що Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Китай евакуюватимуть дипломатів та інших громадян з Хартума "найближчими годинами", додавши, що громадяни Саудівської Аравії та Йорданії вилітають через Порт-Судан, що за 650 км від Хартума.

Командувач суданської армії Абдель Фаттех аль-Бурхан сказав, що армія забезпечує безпечні шляхи, але деякі аеропорти, включно з Хартумом і найбільшим містом Дарфуру Ньяла, все ще залишаються проблематичними.

Голова конкуруючих сил швидкої підтримки (RSF) Хемедті повідомив, що отримав телефонний дзвінок від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, в якому вони "наголосили на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню та забезпечення захисту гуманітарних і медичних працівників".

RSF заявили, що готові частково відкрити всі аеропорти, щоб забезпечити евакуацію. Однак міжнародний аеропорт Хартума потрапив у бойові дії, а статус інших аеропортів або контроль RSF над ними неясний.

Нагадаємо, в Судані досі перебуває екіпаж літаків SkyUp.