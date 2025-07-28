Україна вперше отримає азербайджанський газ Трансбалканським коридором

НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За даними пресслужби, уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

Імпорт газу

Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.

Як заявив у червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. Станом на червень законтрактовано 2,9 млрд кубометрів "саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища". Ці контракти підтверджені фінансово.

Нагадаємо, у травні з’явилась можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту - через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.

Компанія SOCAR

SOCAR - це скорочення від State Oil Company of Azerbaijan Republic, тобто Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки. SOCAR - національна нафтогазова компанія Азербайджану.

Заснована у 1992 році. Повністю належить державі. Займається розвідкою, видобутком, переробкою, транспортуванням і продажем нафти, природного газу та нафтопродуктів.

Веде діяльність не лише в Азербайджані, а й у ряді інших країн, зокрема в Туреччині, Грузії, Румунії, Швейцарії, Україні та ін.

В Україні SOCAR Працює через дочірню компанію SOCAR Energy Ukraine. Відома мережею автозаправних станцій під брендом SOCAR. Пропонує преміум-сегмент послуг на АЗС і є одним із великих імпортерів пального в Україну.

SOCAR виступає важливим гравцем на європейському енергетичному ринку, зокрема як учасник проєктів постачання каспійського газу до Європи (наприклад, через Трансанатолійський газопровід TANAP і TAP).

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