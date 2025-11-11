ua en ru
Украина договорились с Грецией о скидке для транспортировки газа. Поможет ли это пройти зиму?

Украина, Вторник 11 ноября 2025 12:10
UA EN RU
Украина договорились с Грецией о скидке для транспортировки газа. Поможет ли это пройти зиму? Фото: Газ в Украину транспортируется по магистральным газопроводам ("Оператор ГТС Украины")
Автор: Дмитрий Сидоров

Правительство Украины договорилось с греческой стороной о скидке в размере 50% на услугу по транспортировке природного газа через территорию этой страны на север - для дальнейшей поставки к границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Николая Колесника, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".

Чиновник сказал, что министерство ведет переговоры с соседними и другими странами и компаниями-операторами их газотранспортных систем, чтобы расширить для Украины возможность импорта газа во время отопительного сезона.

"В частности, это с Трансбалканского газопровода ("Вертикальный коридор" - газопровод от терминалов на побережье Греции, через территорию Болгарии, Румынии и Молдовы в Украину - ред.) На днях в Греции достигнута договоренность о дисконте в 50% по данному тарифу, что делает его коммерчески выгодным", - сказал он.

Колесник добавил, что со стороны трейдинговых компаний уже есть дополнительные заказы транспортной мощности "Вертикального кодидора" для импорта газа в Украину.

Также украинская сторона ведет переговоры с оператором польской ГТС, компанией GAZ-SYSTEM для обеспечения возможности импорта газа из Польши.

"Мы имеем гарантированную мощность входа природного газа в ГТС Украины по всем направлениям. Это гарантия того, если враг будет продолжать атаки, мы сможем получить эту молекулу с разных направлений", - пояснил заместитель министра энергетики.

Напомним, в конце мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала совместный продукт "Оператора ГТС Украины" и операторов газотранспортных систем Молдовы, Румынии и Болгарии, который представлял специальный тариф на транспортировку газа, чтобы улучшить коммерческую привлекательность Трансбанканского маршрута.

В конце июля было заключено первое соглашение между "Нафтогазом Украины" и азербайджанской компанией SOCAR для транспортировки газа по этому газопроводу.

После этого была серия атак на инфраструктуру украинской ГТС в Одесской области, которая обеспечивает транспортировку газа из "Вертикального коридора".

В начале ноября Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому маршруту. По состоянию на 5 ноября, импорт ресурса по этому маршруту составил 1,1 млн кубических метров.

