Україна зможе отримати більше газу за новим маршрутом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

Це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України - орієнтовно 3 млн кубометрів на добу, йдеться в повідомленні.

НКРЕКП ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем: Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

Такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання. Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку РФ, зазначили в НКРЕКП.

Трансбалканський коридор

Як зазначили в пресслужбі Міненерго, Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел скрапленого газу (LNG). Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами.

З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.