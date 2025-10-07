Україна через обстріли енергетики планує збільшити імпорт газу

При цьому вона не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина від загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", - сказала Гринчук.

З огляду на те, що обсяг імпорту раніше планувався на рівні 4,6 млрд кубометрів, можна припустити, що додатково треба буде закупити близько 1,5 млрд кубометрів газу.

Питання збільшення імпорту Грінчук обговорила 7 жовтня з представниками G7, і зараз ведеться робота щодо збільшення раніше наданого кредиту на 500 млн доларів від ЄБРР і гранту від Європейського інвестбанку на 300 млн євро.

"Ми обговорили можливості розширення і цих кредитів під гарантії Єврокомісії, і з деякими країнами обговорюємо можливість надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту газу", - сказала Грінчук.

Удари РФ по енергетиці

Варто нагадати, що на початку жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області.